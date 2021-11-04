Россияне получат по 10 тысяч рублей от ПФР 5 ноября 2021 года

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Некоторые категории россиян получат по 10 тысяч рублей от ПФР в течение четверга, 4 ноября.
В Пенсионном фонде России объяснили, кому выплатят по 10 тысяч рублей 4 ноября.
«Сегодня пройдет последняя волна выплат, заявления на которые можно было подать до 31 октября включительно», – заявили в ведомстве.
Эксперты российского пенсионного фонда напомнили, что еще летом текущего года глава государства Владимир Путин велел оказать единовременную помощь родителям детей от 6 до 18 лет. Большая часть семей уже получила деньги, однако подать заявление на перечисление такой выплаты можно было до 31 октября.
Сегодня, 4 ноября или завтра остатки средств будут зачислены на карты тем, кто подал соответствующее заявление в конце октября. При этом в ПФР отметили, что в ближайшее время ожидать повторения подобных выплат не стоит, сообщает PRIMPRESS.
Ранее Сиб.фм писал, кто из россиян от 30 до 75 лет на самом деле получит по 10 тысяч рублей.
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