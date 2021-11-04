Кто из россиян от 30 до 75 лет на самом деле получит по 10 тысяч рублей

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В Сети распространяется информация о денежных выплатах всем россиянам в возрасте от 30 до 75 лет. Однако на самом деле получить деньги могут не все.

Информация о выплатах всем гражданам не нашла подтверждения. Однако часть россиян все-таки имеют право на денежные выплаты, сообщили СМИ.

«В российских соцсетях и мессенджерах активно распространяются сообщения о новых денежных выплатах. Неизвестные источники утверждают, что каждый гражданин РФ от 30 до 75 лет имеет право получить 10 тысяч рублей. Однако эти данные имеют мало общего с реальностью», – пишут в прессе.

Россиян уверяют, что в связи с новыми коронавирусными ограничениями в Сбербанке можно получить выплату в размере 10 тысяч рублей. Однако единственной мерой поддержки, которую предоставляет правительство на данный момент в связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября, являются субсидии бизнесу на выплату заработной платы работникам.

При это назвать безосновательной данную информацию нельзя. Россияне действительно могут получить деньги, но только те, кто имел «сгоревшие» вклады. Граждане в возрасте от 30 до 75 лет имеют право на выплату суммы такого вклада в том же размере, в каком он находился на момент обвала.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка с паспортом и сберегательной книжкой, сообщает PRIMEPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, кому выплатили по 5355 рублей 3 ноября 2021 года.