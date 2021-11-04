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общество

Кто из россиян от 30 до 75 лет на самом деле получит по 10 тысяч рублей

Фото Кто из россиян от 30 до 75 лет на самом деле получит по 10 тысяч рублей
Фото Кто из россиян от 30 до 75 лет на самом деле получит по 10 тысяч рублей

Pixabay.com

В Сети распространяется информация о денежных выплатах всем россиянам в возрасте от 30 до 75 лет. Однако на самом деле получить деньги могут не все.

Информация о выплатах всем гражданам не нашла подтверждения. Однако часть россиян все-таки имеют право на денежные выплаты, сообщили СМИ.

«В российских соцсетях и мессенджерах активно распространяются сообщения о новых денежных выплатах. Неизвестные источники утверждают, что каждый гражданин РФ от 30 до 75 лет имеет право получить 10 тысяч рублей. Однако эти данные имеют мало общего с реальностью», – пишут в прессе.

Россиян уверяют, что в связи с новыми коронавирусными ограничениями в Сбербанке можно получить выплату в размере 10 тысяч рублей. Однако единственной мерой поддержки, которую предоставляет правительство на данный момент в связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября, являются субсидии бизнесу на выплату заработной платы работникам.

При это назвать безосновательной данную информацию нельзя. Россияне действительно могут получить деньги, но только те, кто имел «сгоревшие» вклады. Граждане в возрасте от 30 до 75 лет имеют право на выплату суммы такого вклада в том же размере, в каком он находился на момент обвала.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка с паспортом и сберегательной книжкой, сообщает PRIMEPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, кому выплатили по 5355 рублей 3 ноября 2021 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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