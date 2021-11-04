Фестиваль «Кухни народов мира» в Новосибирске: онлайн-трансляция 4 ноября

Фото из аккаунта фестиваля «Кухни народов мира» в Facebook

В соответствии с новыми ограничительными мерами праздничные мероприятия в честь Дня народного единства будут проведены в онлайн-формате. Это коснётся и фестиваля «Кухни народов России».

4 ноября жители региона могут присоединиться к фестивалю «Кухни народов России». Событие посвящено гастрономическому разнообразию разных регионов страны. Во время фестиваля блюда сибирской кухни приготовят новосибирские деятели культуры и искусства, журналисты и блогеры.

Также в программе включены мастер-классы от шеф-поваров страны: зрители смогут научиться готовить блюда коренных народов, например, Севера, Горного Алтая, Бурятии, Кузбасса.

В рамках фестиваля пройдёт и праздничная программа «Концерт по рецепту». Её участниками станут творческие коллективы Новосибирской области.

Посмотреть мастер-классы и концерт можно будет в прямом эфире телеканалов ОТС и «РБК-ТВ Новосибирск». Начало трансляции — с 6:00 до 9:00 по новосибирскому времени.

Также в соцсетях пройдёт онлайн-викторина «Вкусный путеводитель».

Напомним, на Сиб.фм вышел обзор, в котором мы рассказываем, какие ещё мероприятия пройдут в режиме онлайн в День народного единства.