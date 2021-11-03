День народного единства в Новосибирске: полная программа онлайн-мероприятий 4 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, с сайта pixabay.com, из соцсетей филармонии Новосибирска,
Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в связи с новыми ограничительными мерами праздничные мероприятия будут проведены в онлайн-формате. К каким трансляциям могут присоединиться жители региона — в обзоре Сиб.фм.
4 ноября в России традиционно отмечается День народного единства. В Новосибирской области всегда проходят культурные, спортивные, гастрономические и развлекательные мероприятия, приуроченные к празднику. В 2021 году из-за антиковидных мер их перенесли в онлайн-формат. О том, к каким онлайн-событиям в честь Дня народного единства смогут присоединиться жители региона, рассказываем ниже.
Фестиваль будет посвящён кухням народов России и расскажет о гастрономических предпочтениях регионов страны. В ходе фестиваля блюда сибирской кухни приготовят новосибирские деятели культуры и искусства, журналисты и блогеры.
Также в программе — серия мастер-классов от шеф-поваров страны: так зрители смогут научиться готовить блюда коренных народов, например, Севера, Горного Алтая, Бурятии, Кузбасса.
Состоится и праздничная программа «Концерт по рецепту». Она также пройдёт в режиме онлайн, и к ней присоединятся творческие коллективы Новосибирской области.
Увидеть мастер-классы и концерт можно будет в эфире телеканалов ОТС и РБК-ТВ Новосибирск.
Дополнительно в соцсетях пройдёт онлайн-викторина «Вкусный путеводитель».
В 2021 году всероссийскую акцию «Ночь искусств» приурочили ко Дню народного единства. 4 ноября музеи, театры, библиотеки, выставочные и концертные залы и другие культурные учреждения Новосибирской области проведут тематические мероприятия.
Найти их можно будет в соцсетях по хэштегам #мывместе, #мыедины и #россияобъединяет.
С афишей мероприятий, которые пройдут в рамках «Ночи искусств», можно познакомиться здесь.
4 ноября в 16:00 в новосибирской филармонии пройдёт онлайн-концерт «Credo Chorus». В трансляции прозвучат хоровые произведения таких авторов, как Бах, Бортнянский, Рахманинов, Свиридов, Танеев, Бойко, Екимов, Фалик, Чесноков. Их исполнит Новосибирская хоровая капелла.
После концерта можно будет присоединиться к онлайн-экскурсии по Государственному концертному залу имени А. М. Каца.
Также в соцсетях филармонии в День народного единства пройдёт онлайн-концерт творческих коллективов «Клуба Революция».
4 ноября жители города смогут узнать о традициях сибиряков, посмотреть на народные костюмы и побывать в немецкой деревне, зайдя на Youtube-канал Новосибирского областного дома творчества.
3 ноября в России начинается Большой этнографический диктант — всероссийский просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в стране. Он продлится до 7 ноября включительно, сдать его можно будет в том числе и 4 ноября. Пройти подготовительный тест и сам диктант можно на сайте miretno.ru.
О том, как стать участником Большого этнографического диктанта, мы рассказывали здесь.
4 ноября ссылки на трансляции можно будет найти на Сиб.фм.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают