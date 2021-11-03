День народного единства в Новосибирске: полная программа онлайн-мероприятий 4 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, с сайта pixabay.com, из соцсетей филармонии Новосибирска,

Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в связи с новыми ограничительными мерами праздничные мероприятия будут проведены в онлайн-формате. К каким трансляциям могут присоединиться жители региона — в обзоре Сиб.фм.

4 ноября в России традиционно отмечается День народного единства. В Новосибирской области всегда проходят культурные, спортивные, гастрономические и развлекательные мероприятия, приуроченные к празднику. В 2021 году из-за антиковидных мер их перенесли в онлайн-формат. О том, к каким онлайн-событиям в честь Дня народного единства смогут присоединиться жители региона, рассказываем ниже.

Фестиваль «Кухни народов России»

Фестиваль будет посвящён кухням народов России и расскажет о гастрономических предпочтениях регионов страны. В ходе фестиваля блюда сибирской кухни приготовят новосибирские деятели культуры и искусства, журналисты и блогеры.

Также в программе — серия мастер-классов от шеф-поваров страны: так зрители смогут научиться готовить блюда коренных народов, например, Севера, Горного Алтая, Бурятии, Кузбасса.

Состоится и праздничная программа «Концерт по рецепту». Она также пройдёт в режиме онлайн, и к ней присоединятся творческие коллективы Новосибирской области.

Увидеть мастер-классы и концерт можно будет в эфире телеканалов ОТС и РБК-ТВ Новосибирск.

Дополнительно в соцсетях пройдёт онлайн-викторина «Вкусный путеводитель».

Ночь искусств

В 2021 году всероссийскую акцию «Ночь искусств» приурочили ко Дню народного единства. 4 ноября музеи, театры, библиотеки, выставочные и концертные залы и другие культурные учреждения Новосибирской области проведут тематические мероприятия.

Найти их можно будет в соцсетях по хэштегам #мывместе, #мыедины и #россияобъединяет.

С афишей мероприятий, которые пройдут в рамках «Ночи искусств», можно познакомиться здесь.

Концерт «Credo Chorus»

4 ноября в 16:00 в новосибирской филармонии пройдёт онлайн-концерт «Credo Chorus». В трансляции прозвучат хоровые произведения таких авторов, как Бах, Бортнянский, Рахманинов, Свиридов, Танеев, Бойко, Екимов, Фалик, Чесноков. Их исполнит Новосибирская хоровая капелла.

После концерта можно будет присоединиться к онлайн-экскурсии по Государственному концертному залу имени А. М. Каца.

Также в соцсетях филармонии в День народного единства пройдёт онлайн-концерт творческих коллективов «Клуба Революция».

4 ноября жители города смогут узнать о традициях сибиряков, посмотреть на народные костюмы и побывать в немецкой деревне, зайдя на Youtube-канал Новосибирского областного дома творчества.

Большой этнографический диктант

3 ноября в России начинается Большой этнографический диктант — всероссийский просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в стране. Он продлится до 7 ноября включительно, сдать его можно будет в том числе и 4 ноября. Пройти подготовительный тест и сам диктант можно на сайте miretno.ru.

О том, как стать участником Большого этнографического диктанта, мы рассказывали здесь.

4 ноября ссылки на трансляции можно будет найти на Сиб.фм.