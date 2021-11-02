День народного единства 4 ноября: полная программа празднования в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Как жители Новосибирска смогут отметить День народного единства и какие мероприятия запланированы в праздничные дни — в обзоре Сиб.фм.

Как отметили на сайте правительства Новосибирской области, День народного единства в Новосибирской области в 2021 году отметят в онлайн-формате, чтобы соблюсти ограничительные меры. Это подчеркнул губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании 1 ноября.

С 3 по 7 ноября включительно каждый житель города сможет поучаствовать в Большом этнографическом диктанте — о том, как присоединиться к акции, мы рассказывали здесь.

С 1 по 3 ноября в Новосибирской области пройдёт интернет-марафон «Россия сближает»: участники будут получать тематические задания, а победителя выберут по наибольшему количеству правильных ответов.

Также в онлайн-формате пройдёт фестиваль «Кухни народов России» — он станет частью проекта «Гастрономическая карта России».

В сам День народного единства, 4 ноября, в режиме онлайн запустится программа «Концерт по рецепту». В ней примут участие фольклорные ансамбли и творческие коллективы Новосибирской области. В этот же день в соцсетях пройдёт онлайн-конкурс «Игры и традиции народов России».

В ночь с 4 на 5 ноября регион присоединится к международной «Ночи искусств»: музеи, театры, библиотеки, а также выставочные и концертные залы города проведут тематические мероприятия.

На YouTube-канале Новосибирского областного дома народного творчества можно будет узнать о традициях сибиряков и даже побывать в немецкой деревне.

Также 4 ноября можно будет поучаствовать в квизе «Россия — наш общий дом», организованном Росмолодёжью.

Пользователям соцсетей легко присоединиться к празднику с помощью хештегов #МыВместе #Мыедины #Россияобъединяет.

О том, к каким ещё мероприятиям смогут присоединиться жители Новосибирской области в День народного единства, можно прочитать здесь.