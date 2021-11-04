Концерт Credo Chorus в филармонии Новосибирска: онлайн-трансляция 4 ноября

Фото из аккаунта филармонии Новосибирска в соцсети «ВКонтакте»
В связи с антиковидными ограничениями празднование Дня народного единства в Новосибирской области пройдёт онлайн. Это коснётся и праздничного концерта в новосибирской филармонии.
4 ноября в Новосибирской государственной филармонии пройдёт онлайн-концерт в рамках фестиваля хоровой музыки Credo Chorus. В программу выступления войдут хоровые произведения множества известных авторов: например, Баха, Бортнянского, Рахманинова, Свиридова, Танеева, Бoйко, Екимова, Фалика, Чеснокова. Партии будут исполнены новосибирской хоровой капеллой.
На этом программа, подготовленная филармонией Новосибирска ко Дню народного единства, не исчерпывается. После концерта зрители смогут присоединиться к онлайн-экскурсии по Государственному концертному залу имени А. М. Каца.
В социальных сетях филармонии можно будет послушать онлайн-концерт творческих коллективов клуба «Революция».
Трансляции концерта и экскурсии пройдут на сайте филармонии Новосибирска. Концерт Credo Chorus начнётся в 16:00 по новосибирскому времени.
Перед Днём народного единства Сиб.фм опубликовал афишу, в которой собраны все мероприятия, которые пройдут онлайн 4 ноября.
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