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Мэрия Новосибирска опровергла поливку тротуаров водой в -10 градусов

Фото Мэрия Новосибирска опровергла поливку тротуаров водой в -10 градусов
Фото Мэрия Новосибирска опровергла поливку тротуаров водой в -10 градусов

Makkuroyama / Кадр видео tiktok.com

Власти Новосибирска объяснили, что поливали тротуары не водой, а противогололёдным реагентом "Бионорд".

В мэрии Новосибирска опровергли поливку тротуаров водой при температуре — 10 градусов. Там сообщили, что в действительности городские дорожные службы обрабатывают асфальт противогололёдным материалом «Бионорд».

"Противогололёдные материалы при минусовых температурах снижают аварийность на дорогах. На тротуарах «Бионорд» позволяет растопить наледь и вычистить поверхность до асфальта", — говорится в сообщении мэрии.

В администрации города также назвали фейком информацию блогера, который в своём аккаунте в TikTok высмеял работу дорожников. Свой ролик Юрий Неганов (ник makkuroyama) назвал "Феерией идиотизма в Новосибирске".

Напомним, с начала ноября в Новосибирске резко выросло количество травм из-за гололёда.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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