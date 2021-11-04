«Ночь искусств» в Новосибирске: онлайн-трансляция 4 ноября

Фото из аккаунта «Ночи искусств» в соцсети «ВКонтакте»
Чтобы соблюсти новые антиковидные меры, праздничные мероприятия в честь Дня народного единства перенесли в онлайн-формат. «Ночь искусств» тоже пройдёт в таком режиме.
В 2021 году всероссийскую акцию «Ночь искусств» приурочили ко Дню народного единства.
4 ноября музеи, театры, библиотеки, выставочные и концертные залы и другие культурно-досуговые учреждения Новосибирской области проведут тематические события.
Афиша мероприятия доступна на сайте правительства Новосибирской области.
В Новосибирске события, трансляции которых будут доступны жителям региона, начинаются в 10:30. Последнее мероприятие, проводящееся в рамках «Ночи искусств», запустится в 21:30.
Подключиться к понравившимся событиям можно на сайте «Ночи искусств»: https://artnight.culture.ru/#broadcasts
Также присоединиться к организованным мероприятиям можно будет в соцсетях. Всем желающим будет достаточно ввести хештеги #мывместе, #мыедины и #россияобъединяет. По каждому из них получится отыскать актуальные публикации.
Напомним, в преддверии Дня народного единства Сиб.фм публиковал полный список мероприятий, которые пройдут 4 ноября в режиме онлайн. Прочитать его и выбрать что-то интересное для себя можно здесь.
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