"Перед операцией было слишком много знаков": подписчики умершей Яны Фиалковской рассказали о страшных предчувствиях блогера

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В Новосибирске после операции умерла 47-летняя блогер Яна Фиалковская. Женщина была известна тем, что сумела похудеть на 60 кг и помогала другим достичь таких же результатов. Подписчицы Фиалковской рассказали, что перед операцией "было слишком много знаков", да и сама сибирячка утверждала, что не вернётся к работе только в одном случае — "если умрёт".

В среду, 3 ноября, стало известно о смерти блогера из Новосибирска Яны Фиалковской. Она скончалась после эстетической операции в возрасте 47 лет. Профессиональный врач-терапевт и эксперт по похудению, Фиалковская сама сбросила около 60 кг и помогала другим избавиться от лишнего веса.

Подписчики Яны Фиалковской в комментариях под последним постом блогера в instagram выражают соболезнования семье женщины. Многие отмечают, что до сих пор не верят в смерть активной и жизнерадостной сибирячки.

"Просто гром среди ясного неба. До сих пор не могу поверить в это", — написала подписчица.

"Каждый час захожу на страницу, ищу сторис, что это ошибка, что это неправда, что страницу взломали", — добавила ещё одна девушка.

"Этого не может быть! Яночка Олеговна, как же так, как же твоя армия теперь без тебя? Это невозможная боль", — признала другая подписчица.

В комментариях подписчики вспомнили, что перед операцией Фиалковская вела себя необычно.

"Она как чувствовала. Реально чувствовала. Она пересматривала фото умерших родственников и так рыдала над ними... А потом в сторис сказала, что ей почему-то страшно, хотя обычно она не боится".

"У меня в голове крутится одна фраза, которую она сказала дистансу... "Ребята, не волнуйтесь, я работаю всегда, на операцию поеду, после сразу буду работать, только если умру, работать не стану, а умирать я пока не собираюсь". Тогда у меня мысль промелькнула, что нельзя так говорить", — поделилась воспоминаниями девушка, проходившая курс у Фиалковской.

"Прислушивайтесь к знакам, ангелы хранители нам подсказывают и оберегают. У Яны перед операцией было слишком много знаков...", — вспомнила Татьяна. По словам женщины, перед хирургическим вмешательством были потеряны результаты анализов, но Фиалковскую это не остановило.

Ранее сообщалось, что Яна Фиалковская стала знаменитой после того, как за год похудела на 60 килограммов. Женщина рассказывала, как ей удалось этого достичь, и помогала другим в похудении. Кроме того, она работала как персональный фитнес-тренер.