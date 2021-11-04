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В Новосибирске эксперт по похудению Яна Фиалковская умерла после эстетической операции

Фото В Новосибирске эксперт по похудению Яна Фиалковская умерла после эстетической операции
Фото В Новосибирске эксперт по похудению Яна Фиалковская умерла после эстетической операции

ВКонтакте @fialka.yana

В Новосибирске скончалась известная блогер, врач-терапевт и эксперт по похудению Яна Фиалковская из-за осложнений после эстетической операции.

О смерти женщины стало известно в среду, 3 ноября. Известная новосибирская блогер и эксперт по похудению умерла в 47 лет из-за осложнений, которые возникли после эстетической операции, рассказали близкие Яны Фиалковской.

«В понедельник у Яны была операция, после нее возникли тромбоэмболические осложнения», – сообщила подруга женщины.

Фото В Новосибирске эксперт по похудению Яна Фиалковская умерла после эстетической операции 2

Яна Фиалковская стала знаменитой после того, как за год похудела на 60 килограммов. Женщина рассказывала, как ей удалось этого достичь, и помогала другим в похудении. Кроме того, она работала как персональный фитнес-тренер.

Близкая подруга Яны Полина Штрауб рассказала, что за два дня до смерти женщина перенесла операцию эстетического характера. Отмечается, что врач, который оперировал Яну, имеет отличную репутацию.

Ране Сиб.фм писал, что в Томске умерла женщина, внук которой притворился врачом красной зоны.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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