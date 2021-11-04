Под Новосибирском водитель получил переломы обеих ног в ДТП с грузовиком

Скриншот из видео в группе «ЧП Новосибирск»

Водитель легкового автомобиля сломал обе ноги в аварии, где столкнулись несколько грузовых и легковых машин.

Водитель Hyundai получил переломы обеих ног после столкновения с грузовиком. Массовая авария с участием четырёх автомобилей произошла 3 ноября, на трассе между Мошково и Oяшем.

Как сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня, всё произошло на 76-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».

Водитель 1963 года рождения, который двигался со стороны Кемерово к Новосибирску на МАЗ с полуприцепом, не справился с управлением и допустил занос полуприцепа на территорию встречной полосы. В свою очередь, по ней двигался 37-летний водитель на Hyundai. Его госпитализировали в больницу с переломами обеих ног.



Также Константин Шкабарня в разговоре с HГС добавил: когда произошло ДТП, водитель грузовика находится в трезвом состоянии.



Как ранее писал Сиб.фм, после столкновения кабина грузовика оказалась смята. Известно, что один из причастных к ДТП автомобилей был на автовозе.