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Под Новосибирском водитель получил переломы обеих ног в ДТП с грузовиком

Фото Под Новосибирском водитель получил переломы обеих ног в ДТП с грузовиком
Фото Под Новосибирском водитель получил переломы обеих ног в ДТП с грузовиком

Скриншот из видео в группе «ЧП Новосибирск»

Водитель легкового автомобиля сломал обе ноги в аварии, где столкнулись несколько грузовых и легковых машин.

Водитель Hyundai получил переломы обеих ног после столкновения с грузовиком. Массовая авария с участием четырёх автомобилей произошла 3 ноября, на трассе между Мошково и Oяшем.

Как сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня, всё произошло на 76-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».

Водитель 1963 года рождения, который двигался со стороны Кемерово к Новосибирску на МАЗ с полуприцепом, не справился с управлением и допустил занос полуприцепа на территорию встречной полосы. В свою очередь, по ней двигался 37-летний водитель на Hyundai. Его госпитализировали в больницу с переломами обеих ног.

Также Константин Шкабарня в разговоре с HГС добавил: когда произошло ДТП, водитель грузовика находится в трезвом состоянии.

Как ранее писал Сиб.фм, после столкновения кабина грузовика оказалась смята. Известно, что один из причастных к ДТП автомобилей был на автовозе.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
водитель
авария, дтп
столкновение
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