Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Грузовик и тягач спровоцировали массовое ДТП на трассе под Новосибирском

Фото Грузовик и тягач спровоцировали массовое ДТП на трассе под Новосибирском
Фото Грузовик и тягач спровоцировали массовое ДТП на трассе под Новосибирском

Фото и видео из группы «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте»

Кроме самих грузовых автомобилей, в аварии пострадали два минивэна.

Вечером 3 октября стало известно о столкновении двух грузовых автомобилей. Авария произошла на трассе между посёлком Мошково и селом Oяш. Как сообщили в публикации «ЧП Новосибирск», кабина грузовика оказалась смята после столкновения с тягачом.

Также в ДТП получили повреждения два минивэна. Уточняется, что один из них, марки Toyota Alphard, перевозили на автовозе.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Как ранее писал Сиб.фм, 3 ноября в Новосибирске полицейские остановили грузовую «Газель», которая оказалась наполнена украденными мотоциклами и велосипедами.

Напомним, в конце октября около трассы по направлению к Садовому посёлку фура полностью перевернулась на бок. В ожидании помощи водитель и пассажиры развели костёр недалеко от машины.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

Новосибирская область
трасса
авария, дтп
столкновение
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81304
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
27014
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
14504
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
13237
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
11526
Россияне получат по 15600 рублей от государства в ноябре и декабре 2021 года
11068
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
10481
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина