Грузовик и тягач спровоцировали массовое ДТП на трассе под Новосибирском

Фото и видео из группы «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте»

Кроме самих грузовых автомобилей, в аварии пострадали два минивэна.

Вечером 3 октября стало известно о столкновении двух грузовых автомобилей. Авария произошла на трассе между посёлком Мошково и селом Oяш. Как сообщили в публикации «ЧП Новосибирск», кабина грузовика оказалась смята после столкновения с тягачом.

Также в ДТП получили повреждения два минивэна. Уточняется, что один из них, марки Toyota Alphard, перевозили на автовозе.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Как ранее писал Сиб.фм, 3 ноября в Новосибирске полицейские остановили грузовую «Газель», которая оказалась наполнена украденными мотоциклами и велосипедами.

Напомним, в конце октября около трассы по направлению к Садовому посёлку фура полностью перевернулась на бок. В ожидании помощи водитель и пассажиры развели костёр недалеко от машины.