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общество

Водителя грузовой «Газели» задержали за кражу мотоциклов и велосипедов с СТО в Новосибирске

Фото Водителя грузовой «Газели» задержали за кражу мотоциклов и велосипедов с СТО в Новосибирске
Фото Водителя грузовой «Газели» задержали за кражу мотоциклов и велосипедов с СТО в Новосибирске

Фото предоставлено ГИБДД Новосибирска

Мужчину на «Газели» с крадеными мотоциклами и велосипедами поймали в Кировском районе.

Ночью 3 октября экипаж ДПС во время патрулирования на улице Мира в Кировском районе остановил грузовую «Газель» для проверки документов. Водитель сильно волновался, а после осмотра внутри автомобиля обнаружили четыре мотоцикла и два велосипеда. Тогда водитель пояснил инспекторам: он работает в грузовой компании и сейчас выполняет заказ на перевозку. При этом документов на груз мужчина предоставить не смог. Также в его смартфоне не было обнаружено каких-либо приложений, которые используют перевозчики.

После этого установили владельцев мотоциклов: они рассказали, что оставили свой транспорт на станции технического обслуживания для профилактического осмотра и ремонта. Хозяин СТО уточнил, что вечером 2 октября все мотоциклы и велосипеды находились на месте.

Фото Водителя грузовой «Газели» задержали за кражу мотоциклов и велосипедов с СТО в Новосибирске 2

По информации ГИБДД Новосибирска, задержанный водитель украл их с СТО — она находилась в гаражах неподалёку от места задержания.

Мужчину доставили в отдел полиции и установили личность. Известно, что водитель — житель Кировского района, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон, грабёж и разбой. Собственники украденных мотоциклов и велосипедов уже написали заявления по факту кражи, и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье. Также сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Фото Водителя грузовой «Газели» задержали за кражу мотоциклов и велосипедов с СТО в Новосибирске 3

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), также проводятся мероприятия на причастность к аналогичным преступлениям.

Как ранее писал Сиб.фм, в конце октября полиция Искитима задержала банду дачных воров — за два осенних месяца они успели совершить серию краж.

Напомним, 1 ноября стало известно об инциденте в Ленинском районе: там грузовая «Газель» сбила трёхлетнего мальчика. Его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
транспорт
кража
водитель
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