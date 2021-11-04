В Новосибирске минтранс проверит соблюдение масочного режима в метро 5 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В новосибирском метрополитене 5 ноября региональный минтранс проведёт проверку соблюдения масочного режима.

В метро Новосибирска проверят соблюдение пассажирами масочного режима. Как сообщается на сайте правительства Новосибирской области, рейд пройдёт 5 ноября с 16:00 на станции «Красный проспект».

В проверке примет участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. Контрольное мероприятие минтранс региона проводит совместно с УМВД России по Новосибирску. Проверка обусловлена введением режима повышенной готовности на общественном пассажирском транспорте.

Стало известно, что с ноября 2021 года новосибирцы смогут платить за проезд в общественном транспорте с помощью московской карты «Тройка». К февралю такую возможность планируют ввести на территории всей Новосибирской области.

Усиление контроля за соблюдением антиковидных ограничений связано с повышенным темпом заражения коронавирусной инфекции. Например, в Томской области уже приняли решение о продлении нерабочих дней до 15 ноября.