В Новосибирске потеплеет до 0 градусов к выходным

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К концу недели в Новосибирск придут потепление и небольшой снег.

Новосибирск 5 и 6 ноября ждёт потепление до 0 градусов. Об этом говорится в прогнозе Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отмечают специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра, 5 ноября пройдёт преимущественно без осадков, но местами всё же пройдёт небольшой мокрый снег.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -11 до -13. Уже днём воздух станет ощутимо теплее: прогноз обещает -4/-6 градусов тепла.

Синоптики обращают внимание и на гололедицу, которая будет на дорогах города.

6 ноября утром и днём снова пройдёт небольшой мокрый снег. Ночные -4/-6 градусов пойдут на повышение: днём температура воздуха составит от -2 до 0 градусов. Также возможен порывистый ветер.

Как ранее писал Сиб.фм, в ноябре сильные перепады температур — от -3 до -25 градусов — будут наблюдаться на протяжении всего месяца. Средняя температура будет держаться на уровне -8/-10 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, новосибирцам следует готовиться к почти ежедневному снегу в ноябре. При этом практически до конца месяца не исключён шквалистый ветер до 20 м/с.