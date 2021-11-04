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общество

В Новосибирске родители детей с пневмонией заявили об инфекции в больнице № 25

Фото В Новосибирске родители детей с пневмонией заявили об инфекции в больнице № 25
Фото В Новосибирске родители детей с пневмонией заявили об инфекции в больнице № 25

ФОТО PIXABAY.COM

Родители детей с пневмонией, находящихся на лечении в больнице № 25 Новосибирска, пожаловались на инфекцию в стационаре.

В больнице № 25 Новосибирска несколько детей заразились инфекцией. У маленьких пациентов началась рвота и понос. Об этом родители несовершеннолетних рассказали журналистам НГC.

По словам матери двоих детей, которая находится с ними в больнице, инфекция развилась у всех троих. На третий день пребывания в стационаре стошнило первого ребенка, через несколько часов то же самое произошло и со вторым.

"А ночью уже стало плохо мне. То есть мы по очереди заразились. Я думала, что мы одни такие, но там в каждой палате такое происходит. В коридорах я видела, что детям плохо — прям полоскало", — поделилась со СМИ сибирячка.

Женщина добавила, что пыталась обсудить свои симптомы с медиками, но те предположили, что матери корят детей "чем попало" и "не моют руки".

Мать двоих детей в беседе с журналистами пожаловалась также на плохую уборку помещений в больнице — пол в палатах моют одной и той же водой, а свежее постельное бельё выдавали раз в неделю.

В больнице № 25 уже прокомментировали упрёки родительницы, уточнив, что рвота и понос могут быть следствием вирусной пневмонии.Однако в 2021и в 2020 году в детском отделении возбудители кишечной инфекции не выявлялись.

«При госпитализации в педиатрическое отделение на кишечную группу инфекций обследуют и детей, и родителей...Возбудители кишечной инфекции в текущем и прошлом году в детском отделении больницы № 25 не выявлялись», — сказала главврач педиатрического отделения Светлана Сецкова.

Напомним, в сентябре родители детей с онкологией рассказали о смертях маленьких пациентов з-за инфекции в краснообской больнице под Новосибирском.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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