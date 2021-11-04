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общество

В РПЦ заявили о высокой смертности от COVID-19 в Новосибирске

Фото В РПЦ заявили о высокой смертности от COVID-19 в Новосибирске
Фото В РПЦ заявили о высокой смертности от COVID-19 в Новосибирске

Pixabay.com

В Новосибирске выросла смертность от коронавируса, поэтому представители РПЦ призвали жителей региона вакцинироваться от COVID-19.

Представитель РПЦ, новосибирский протоирей Александр Новопашин заявил о выросшей смертности в регионе по причине коронавируса. Служитель призвал сибиряков вакцинироваться.

«Ежедневно мы отпеваем все больше и больше людей, умерших от коронавируса. Мы общаемся с родственниками и не можем назвать случай, когда человек скончался бы после вакцины», – написал служитель.

На странице собора Александра Невского в Новосибирске в социальной сети «ВКонтакте» протоирей рассказал, что ему и остальным священнослужителям приходится отпевать огромное количество скончавшихся от коронавируса людей. Александр Новопашин заявил, что церковь четко видит реальность угрозы, по его словам, это «страшная болезнь с высокой смертностью».

В РПЦ призвали горожан прививаться и не слушать доводы антипрививочников, которые называют вакцинацию печатью Антихриста. В церкви отметили, что вакцинация – это медицинское действие, а не религиозное.

Ранее Сиб.фм писал, когда нужно ревакцинироваться и какую вакцину для этого выбрать.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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