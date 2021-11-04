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В Новосибирске вандалы испортили выставочный стенд на фестивале о сексе

Фото В Новосибирске вандалы испортили выставочный стенд на фестивале о сексе
Фото В Новосибирске вандалы испортили выставочный стенд на фестивале о сексе

Фото предоставлены Ольгой Шпак

Стенд с фотопроектом участницы фестиваля о безопасности и открытости в сексе исписали краской из баллончика.

4 ноября в новосибирском лофт-парке «Подземка» стартует SAFEST — фестиваль о сексуальной открытости и безопасности. Среди приглашённых участников: художники, фотографы, журналисты и ещё множество деятелей как культуры, так и науки. Главное, что их объединяет — стремление рассказать о безвредной и этичной коммуникации: не только в контексте секса, но и жизни.

Тем не менее, инцидент произошёл ещё до открытия фестиваля, во время формирования участниками SAFEST выставочной экспозиции.

Новосибирский фотограф Ольга Шпак рассказала журналисту Сиб.фм: после монтажа стенд, на котором размещался её фотопроект «Многоножка», оказался испорчен. На чистую белую поверхность нанесли надписи красно-бурой краской из баллончика.

«Вчера впервые за выставочную практику работы мои подверглись вандализму», —

поделилась фотограф.

На кадрах из лофта можно разглядеть текст надписей: «Неее» и «Секс это двое» (орфография и пунктуация сохранены — Прим. ред.).

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  • Фото В Новосибирске вандалы испортили выставочный стенд на фестивале о сексе 3

Ольга Шпак рассказала, что закончила развес своих фотографий раньше других участников. Ещё во время монтажа она отметила: среди тех, кто помогал организаторам и участникам, был мужчина, который «долго ходил вокруг, всё спрашивал». По словам фотографа, он находился на площадке в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, именно его рукой и нанесены надписи.

Чтобы исправить ситуацию, фотограф решила закрасить стенд. Сами работы — отпечатанные в большом формате фотографии — оказались не задеты.

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  • Фото В Новосибирске вандалы испортили выставочный стенд на фестивале о сексе 5
  • Фото В Новосибирске вандалы испортили выставочный стенд на фестивале о сексе 6

По словам Ольги Шпак, это и спасло её проект для выставки: она не успела бы перепечатать испорченные образцы, так как нужная типография закрыта из-за нерабочих дней.

«Мне странно, что классические работы с красивыми девушками вызывают такую реакцию...», —

удивляется фотограф.

Фестиваль имеет ограничение 18+, но она сразу уточнила у организаторов, будет ли какая-либо цензура. Ответ был отрицательным.

По словам участницы, такого на фестивале, который посвящён не только сексу, но в первую очередь безопасности и открытости, совсем не ожидаешь.

«Всё, что я вчера смогла спросить у Марго [Маргарита Морева, куратор SAFEST — Прим. ред.], это: "А зачем он это сделал?"», —

поделилась фотограф.

Ольга Шпак отметила, что на протяжении фестиваля экспозиция должна быть огорожена. «Там есть экспонаты, которые вообще могут унести...», — переживает она.

Несмотря на создавшуюся ситуацию, фестиваль откроется вовремя и продлится в лофт-парке «Подземка» до 8 ноября.

Напомним, о работах новосибирского фотографа Ольги Шпак, которые были сняты для итальянского Vogue, а также о её творчестве, мы рассказывали здесь.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

вандализм
Новосибирская область
культура
искусство
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