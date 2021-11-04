В Новосибирской области погиб виновник ДТП с ребенком 4 ноября

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Смертельное ДТП произошло в Венгеровском районе Новосибирской области. Водитель отечественного автомобиля погиб, пассажиры госпитализированы.

На участке трассы К-02 между Кыштовкой и Чанами вечером 4 ноября произошла авария со смертельным исходом. Столкнулись ВАЗ и Mitsubishi Lancer, водитель отечественного автомобиля погиб.

«На 66-м километре дороги водитель хэтчбека ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в седан Mitsubishi Lancer», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте от полученных травм. В момент аварии он не был пристегнут ремнями безопасности.

Двое пассажиров – женщина и несовершеннолетний ребенок – были госпитализированы в районную больницу. Пассажирка ВАЗа получила множественные переломы и рваную рану коленного сустава. У ребенка, который находился в Mitsubishi, врачи диагностировали ушиб головного мозга и рваную рану лобной области.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 3 автомобиля столкнулись с тягачом.