В Новосибирской области пожилых людей старше 60 лет отправили на самоизоляцию

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области отправили на самоизоляцию невакцинированных граждан старше 60 лет.

В Новосибирской области пожилых людей, которые не сделали привики от коронавируса, отправили на самоизоляцию с 3 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона.

«Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал указ, в соответствии с которым для невакцинированных жителей региона старше 60 лет вводится режим самоизоляции с 3 ноября», – сообщили в правительстве региона.

В этот же период работодатели должны перевести сотрудников в возрасте старше 60 лет на «удаленку».

Невакцинированные жители Новосибирской области старше 60 лет с 3 ноября имеют право покидать дом, чтобы посетить магазин, аптеку, вынести мусор, выгулять домашних животных, обратиться в пункт вакцинации и за экстренной медицинской помощью.

Нарушение постановления правительства грозит штрафами.

Ранее Сиб.фм писал, что 8 ноября власти решат вопрос о продлении нерабочих дней в Новосибирске.