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общество

Новосибирские власти 8 ноября решат вопрос о продлении нерабочих дней

Фото Новосибирские власти 8 ноября решат вопрос о продлении нерабочих дней
Фото Новосибирские власти 8 ноября решат вопрос о продлении нерабочих дней

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В понедельник, 8 ноября, власти региона решат вопрос о продлении нерабочих дней на территории Новосибирской области.

Российские регионы, получившие право самостоятельно принимать решения о продлении нерабочих дней после 7 ноября, начали объявлять о продлении ковидных выходных. В Новосибирской области этот вопрос власти обсудят 8 ноября, сообщили в правительстве Новосибирской области.

«8 ноября в правительстве Новосибирской области пройдет оперативное совещание, на котором будет обсуждаться вопрос продления нерабочих дней в регионе, а также введение новых коронавирусных ограничений», – сообщили в пресс-службе правительства.

Эксперты сходятся во мнении, что продлевать режим нерабочих дней в Новосибирской области нельзя. Вирусолог Александр Чепурнов уверен, что для сдерживания четвертой волны коронавируса гораздо эффективнее будет система QR-кодов, чем очередные выходные.

Напомним, сегодня в Новосибирской области выявили рекордные 368 случаев коронавируса за сутки.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский вирусолог заявил о спаде четвёртой волны COVID-19 в декабре 2021 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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