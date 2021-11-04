В Новосибирской области 4 недели ищут пропавшую 21-летнюю девушку

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Девушка ушла из дома 9 октября и до сих пор не вернулась.

В Новосибирской области ищут 21-летнюю жительницу поселка Маслянино, пропавшую три недели назад, сообщили поисковики.

«С 9 октября неизвестно местонахождение Новоселовой Анастасии Сергеевны», – сообщили волонтеры.

Девушка ушла из своего дома в поселке городского типа Маслянино в Новосибирской области еще 9 октября и до сих пор не вернулась.

Пропавшая девушка невысокого роста – 160-165 см, худощавого телосложения, в день исчезновения на ней была темно-синяя удлиненная куртка, бежевая вязаная кофта, черные джинсы и черные кроссовки на платформе.

В поисковом отряде Лиза Алерт обратились за помощью к жителям Новосибирска. Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, позвонить по бесплатному телефону 8-800-700-54-52.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске пропал восьмилетний мальчик на самокате.