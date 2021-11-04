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В портовом городе мужчина защитился от двух женщин аэрозольным пистолетом

Фото В портовом городе мужчина защитился от двух женщин аэрозольным пистолетом
Фото В портовом городе мужчина защитился от двух женщин аэрозольным пистолетом

Фото pixabay.com

21-летнему жителю портового городка в Ленобласти грозит штраф от 500 тысяч рублей за «защиту» от двух женщин.

В портовом городе Кронштадт в Ленобласти мужчина поругался с двумя женщинами, в одну он выстрелил из аэрозольного пистолета, а в сторону другой распылил перцовый баллончик. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 1 ноября, когда в полицию Кронштадтского района сообщили о конфликте между местным жителем и двумя женщинами из Санкт-Петербурга. Причина конфликта не объясняется, однако в конечном итоге мужчина начал защищать себя перцовым баллончиком и аэрозольным пистолетом.

За «самозащиту» стрелявшего оперативно задержали сотрудники полиции. Задержанным оказался 21-летний житель портового городка. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сообщается, что орудия нападения у него изъяли.

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее в Ленобласти телефонная мошенница обманула пенсионерку на 50 тысяч рублей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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