Жителей Новосибирска предупредили о появлении нового опасного штамма COVID-19

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Ученый-вирусолог, эксперт Центра Гамалеи заявил о риске появлении в России новых штаммов коронавируса из-за «головотяпства» россиян.

Эксперт Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко предупредил россиян о появлении в стране новых опасных мутаций коронавируса, сообщили медиа.

«Глупое стремление россиян поехать в Египет, Турцию и другие зарубежные курорты, может привести к появлению в стране новых опасных штаммов COVID-19», – заявил Бутенко.

Вирусолог рассказал, что из путешествий за границу россияне привозят домой новые штаммы коронавируса. По словам ученого, «головотяпство» людей может привести к тому, что врачи столкнутся с принципиально новыми разновидностями ковида, которые потребуют других методов лечения и профилактики.

Напомним, в России с 30 октября по 7 ноября введен режим нерабочих дней. Эти меры должны были помочь снизить заболеваемость коронавирусом, однако из-за стремления россиян путешествовать во время пандемии может оказаться так, что нерабочие дни станут началом новой волны коронавируса, сообщают РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирска восприняли нерабочие дни как мини-отпуск и массово поехали отдыхать за границу.