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Жители Новосибирска массово скупают стройматериалы в нерабочие дни

Фото Жители Новосибирска массово скупают стройматериалы в нерабочие дни
Фото Жители Новосибирска массово скупают стройматериалы в нерабочие дни

Сиб.фм

В Новосибирске вырос спрос на стройматериалы и товары для ремонта и строительства в нерабочие дни.

Сибиряки массово скупают стройматериалы, в соответствующих магазинах большой ажиотаж, сообщает Сиб.фи.

«В Корорлоне настолько много народу, что сложно найти свободное место на парковке», – рассказывают новосибирцы.

Фото Жители Новосибирска массово скупают стройматериалы в нерабочие дни 2

Фото Жители Новосибирска массово скупают стройматериалы в нерабочие дни 3

Во время нерабочих дней жители Новосибирска ринулись в магазины стройматериалов. Сибиряки массово скупают товары для ремонта и строительства. В соответствующих магазинах образовались длинные очереди из желающих заняться ремонтом во время нерабочих дней.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске вырос спрос на туры в Турцию и Египет в нерабочие дни.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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