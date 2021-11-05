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Блогер из Новосибирска Яна Фиалковская умерла после пластической операции в Красноярске

Фото Блогер из Новосибирска Яна Фиалковская умерла после пластической операции в Красноярске
Фото Блогер из Новосибирска Яна Фиалковская умерла после пластической операции в Красноярске

Фото со страницы Яны Фиалковской в "ВК"

Похудевшая на 60 кг блогер из Новосибирска Яна Фиалковская скончалась после эстетической операции в клинике Красноярска. Женщине было 47 лет.

В Красноярске умерла 47-летняя блогер из Новосибирска Яна Фиалковская, которая сбросила на 60 кг лишнего веса и вела курсы по похудению для подписчиков в Instagram.

О смерти сибирячки стало известно 3 ноября — сообщение о гибели женщины появилось на её странице в Instagram. По словам знакомых Фиалковской, в красноярской клинике она планировала сделать операцию эстетического характера, однако возникли фатальные осложнения.

У Яны Фиалковской — тысячи подписчиков как на личной, так и на рабочей странице "Кето.Результат", где она рассказывала о похудении подопечных. В этом паблике комментаторы пишут соболезнования семье погибшей женщины и делятся воспоминаниями о ней.

Фото Блогер из Новосибирска Яна Фиалковская умерла после пластической операции в Красноярске 2

Многие признаются, что не могут поверить в преждевременный уход Фиалковской.

"Каждый час захожу на страницу, ищу сторис, что это ошибка, что это неправда, что страницу взломали", — скорбят подписчики.

"Этого не может быть! Яночка Олеговна, как же так, как же твоя армия теперь без тебя? Это невозможная боль", — пишет еще одна сибирячка.

По словам комментаторов, перед операцией Фиалковская вела себя необычно. К примеру, она пересматривала фото умерших родственников и плакала.

"Прислушивайтесь к знакам, ангелы хранители нам подсказывают и оберегают. У Яны перед операцией было слишком много знаков...", — вспомнила подписчица Татьяна.

В комментариях подписчики Фиалковской рассказывают, что женщина уже не в первый раз прибегала к услугам пластической хирургии. Одни упрекают врачей в халатности, но другие подчёркивают, что клиника — очень достойная и с хорошей репутацией.

Напомним, 9 октября в автокатастрофе с участием телеведущей Ксенией Собчак погибла блогер из Новосибирска Екатерина Тарасова. У женщины осталась маленькая дочь. Накануне теледива рассказала в эфире "Пусть говорят" о встрече с экс-супругом погибшей сибирячки.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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