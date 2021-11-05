Собчак встретилась с родственниками погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Тарасовой

Фото: скриншот с сайта 1tv.ru, «Русские дороги»

Ксения Собчак виделась с бывшим мужем и маленькой дочерью погибшей в ДТП под Сочи с её участием уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой. Об этом журналист и телеведущая рассказала в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала героиней выпуска ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Эфир с её участием 2 ноября был посвящён смертельному ДТП под Сочи, в котором погибла 35-летняя уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова.

Собчак рассказала ведущему Дмитрию Борисову, что после трагедии встретилась с родственниками сибирячки и предложила им помощь.

«Я лично встретилась с бывшим супругом Кати, у них осталась маленькая Маша. Они живут недалеко от нас, мы соседи», — сказала она.

Также телеведущая добавила, что бывшему мужу Тарасовой звонили с разных каналов и предлагали крупные деньги ( 1 млн рублей) за участие в шоу, но он отказался.

Себя Собчак в эфире назвала жертвой жуткой аварии и отметила, что тоже могла погибнуть.

Напомним, авария с участием телеведущей произошла почти месяц назад, 9 октября, на 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Автомобиль Mercedes S500, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и влетел в Volkswagen, где находились три человека, в том числе Тарасова. От удара немецкую иномарку отбросило на микроавтобус, сибирячка скончалась, у неё осталась шестилетняя дочь. Сиб.фм ранее публиковал видео, на котором запечатлён момент столкновения. Журналистка призналась, что была шокирована произошедшим и заверила, что не торопила водителя в пути. Решение о выезде на встречную полосу он принял самостоятельно, неоднократно подчёркивала Собчак. Сама она в результате ДТП получила сотрясения мозга и многочисленные травмы.