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общество

Часть россиян получит от государства 25 тысяч рублей в 2022 году

Фото Часть россиян получит от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
Фото Часть россиян получит от государства 25 тысяч рублей в 2022 году

Pixabay.com

Части россиян с 1 января 2022 года начнут оказывать единовременную поддержку в виде выплат от 15 до 25 тысяч рублей.

В 2022 года некоторые россияне начнут получать от государства от 15 до 25 тысяч рублей. Соответствующее постановление уже издано, сообщили медиа.

«Со следующего года в России ввели новые меры материальной поддержки пожилых граждан. Деньги будут выплачивать пенсионерам, достигшим солидного возраста», – пишут в прессе.

Пока выплаты смогут получить только жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Губернатор Северной столицы подписал указ об оказании помощи пенсионерам-долгожителям.

С января 2022 года граждане, отпраздновавшие свое 90-летие, получат от властей 15 тысяч рублей. В 95-й день рождения пенсионерам выплатят по 20 тысяч рублей. А тем россиянам, которые разменяют вековой рубеж, региональные власти будут выплачивать по 25 тысяч рублей каждый год.

В последние годы в России увеличилось количество долгожителей. По сравнению с предыдущими годами количество 100-летних россиян увеличилось на 20 процентов, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне получат по 10 тысяч рублей от ПФР в начале ноября 2021 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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