Новосибирская мэрия опровергла поливание тротуаров водой в -10 градусов

Makkuroyama / Кадр видео tiktok.com

В мэрии Новосибирска назвали фейком сообщения о поливании тротуаров в городе водой в — 10 градусов. На самом деле, асфальт обрабатывался противогололёдным раствором "Бионорд".

Мэрия Новосибирска опровергла поливание тротуаров в городе водой в — 10 градусов. На самом деле спецтехника обрабатывала асфальт специальным раствором "Бионорд", который растапливает лёд.

"Противогололёдные материалы при минусовых температурах снижают аварийность на дорогах. На тротуарах «Бионорд» позволяет растопить наледь и вычистить поверхность до асфальта", — сообщили в официальном телеграм-канале "МЭР_и_Я".

Комментарий городских властей стал реакцией на видеоролик, который накануне появился в TikTok жителя Новосибирска Юрий Неганов (ник makkuroyama).

Он снял видео, на кадрах которого дорожники поливают тротуары жидким веществом. Сибиряк назвал ролик «Феерия идиотизма в Новосибирске», предположив, что спецтекхника распыляет воду.

"Вирусный ролик «Феерия идиотизма в Новосибирске» является фейком. Автор ролика в «ТикТок» утверждает, что в минусовую температуру тротуары поливают водой. В действительности городские дорожные службы обрабатывают тротуары противогололёдным материалом «Бионорд»", — подчеркнули в мэрии.

Как уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, готовность техники для уборки снега с улиц Новосибирска составляет 72%. Приготовлено почти 5 тысяч тонн противогололёдного «Бионорда», а также 37 тысяч тонн концентрата с отсевом дробления горных пород для посыпки дорог.

Напомним, за последнюю неделю в травмпункты Новосибирска обратились десятки местных жителей, получивших травмы из-за гололёда.