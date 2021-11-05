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общество

Новосибирцев будут тестировать на поддельный сертификат о прививке против COVID-19

Фото Новосибирцев будут тестировать на поддельный сертификат о прививке против COVID-19
Фото Новосибирцев будут тестировать на поддельный сертификат о прививке против COVID-19

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Российские ученые разработали тест на поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса.

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что россиян начнут тестировать на поддельный сертификат о прививке.

«Сейчас мы сможем выявить факт подделки сертификата о вакцинации с помощью простого теста на антитела к белку аденовируса Ad26», – объяснил ученый.

Он уточнил, что сотрудники Центре Гамалеи разработали тест, который позволит с максимальной точностью понять, был ли пациент на самом деле вакцинирован от COVID-19 или его сертификат о прививке является поддельным. Маркером послужит наличие антител к белку аденовируса Аd26. В организме человека этот белок практически не встречается, это значит, что его наличие будет говорить о факте вакцинации.

Эпидемиолог рассказал, что большинство больных коронавирусом, которые попали в реанимацию, сертификат о вакцинации приобрели. 80 процентов пациентов реанимации, которые утверждали, что сделали прививку, не прошли тест на антитела, сообщают «Известия».

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области пожилых людей старше 60 лет отправили на самоизоляцию.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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