Онколог назвал главную причину любого рака

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Врач-онколог Владимир Воротников сообщил, что становится главной причиной развития онкологических заболеваний у людей.

«Ни один человек не застрахован от рака. Однако у любой злокачественной опухоли, по сути, одна основная причина», – заявил врач.

Он объяснил, что рак вызывает мутация клеток человеческого организма. Этот процесс происходит в течение всей жизни человека, а предсказать, когда именно произойдет мутация, которая спровоцирует развитие онкологического заболевания, пока невозможно.

При этом частично обезопасить себя и повлиять на процесс мутации можно. Усугубляют его такие пагубные пристрастия человека, как курение, злоупотребление спиртным и вредной едой, а также страсть к загару. Также риск развития рака возрастает с возрастом.

С годами внутренние резервы организма истощаются и человек уже не может по-прежнему противостоять негативному влиянию факторов внешней среды, сообщает «Вечерняя Москва».

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