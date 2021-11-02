Онколог объяснил, может ли прививка от COVID-19 вызвать рак

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Онколог НМИЦ им. Блохина Игорь Самойленко объяснил, может ли прививка от коронавируса спровоцировать развитие онкологии.

Некоторые россияне полагают, что вакцинация от коронавируса способна стать причиной развития онкологического заболевания. Врач-онколог опроверг это заблуждение и объяснил, почему можно не бояться развития онкологии после прививки, сообщили медиа.

«Требования к вакцинам гораздо серьезнее, чем к обычным лекарственным препаратам, так как они предназначены для здоровых людей. Связь вакцинации и развитием онкологии – это миф, в реальности нет ни одного подобного случая», – заявил онколог.

Игорь Самойленко в беседе с изданием «Аргументы и Факты» объяснил, что заблуждения о связи рака с вакцинацией появились в середине прошлого века в Соединенных Штатах Америки. Они зародились из-за того, что в то время производство вакцин от полиомиелита было загрязнено вирусом, вызывающим рак у крыс.

Сейчас все вакцины, как и лекарства, проходят проверку перед тем, как их начинают использовать среди уязвимых групп населения. Следовательно, если вакцинация разрешена беременным, пациентам с хроническими заболеваниями и онкологией, значит, ее безопасность доказана.

Ранее сообщалось, можно ли заразиться коронавирусом после прививки.

Сиб.фм писал о самых неприятных последствиях вакцины «Спутник Лайт».