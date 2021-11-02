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общество

Онколог объяснил, может ли прививка от COVID-19 вызвать рак

Фото Онколог объяснил, может ли прививка от COVID-19 вызвать рак
Фото Онколог объяснил, может ли прививка от COVID-19 вызвать рак

Pixabay.com

Онколог НМИЦ им. Блохина Игорь Самойленко объяснил, может ли прививка от коронавируса спровоцировать развитие онкологии.

Некоторые россияне полагают, что вакцинация от коронавируса способна стать причиной развития онкологического заболевания. Врач-онколог опроверг это заблуждение и объяснил, почему можно не бояться развития онкологии после прививки, сообщили медиа.

«Требования к вакцинам гораздо серьезнее, чем к обычным лекарственным препаратам, так как они предназначены для здоровых людей. Связь вакцинации и развитием онкологии – это миф, в реальности нет ни одного подобного случая», – заявил онколог.

Игорь Самойленко в беседе с изданием «Аргументы и Факты» объяснил, что заблуждения о связи рака с вакцинацией появились в середине прошлого века в Соединенных Штатах Америки. Они зародились из-за того, что в то время производство вакцин от полиомиелита было загрязнено вирусом, вызывающим рак у крыс.

Сейчас все вакцины, как и лекарства, проходят проверку перед тем, как их начинают использовать среди уязвимых групп населения. Следовательно, если вакцинация разрешена беременным, пациентам с хроническими заболеваниями и онкологией, значит, ее безопасность доказана.

Ранее сообщалось, можно ли заразиться коронавирусом после прививки.

Сиб.фм писал о самых неприятных последствиях вакцины «Спутник Лайт».

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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