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Под Новосибирском мэрия продала 3 служебных автомобиля и уволила водителя

Фото Под Новосибирском мэрия продала 3 служебных автомобиля и уволила водителя
Фото Под Новосибирском мэрия продала 3 служебных автомобиля и уволила водителя

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Администрация города Оби в Новосибирской области продала 3 автомобиля, находившихся на балансе муниципалитета.

Мэрия города Обь под Новосибирском продала служебные автомобили в целях экономии, рассказали в администрации муниципального образования.

Представители города рассказали, что мэрия продала 3 служебных автомобиля, чтобы сэкономить бюджетные деньги. По словам чиновников, это позволит снизить затраты на бензин, техобслуживание и страховку. С 1 января 2022 года мэрия сэкономит 9 миллионов рублей на продаже машин. Деньги пойдут на решение городских проблем.

Также в мэрии ликвидировали ставку одного из водителей, чтобы сократить расходы на заработную плату сотрудников.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирская мэрия продаст долю в здании бывшего автовокзала на Красном проспекте.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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