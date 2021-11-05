Под Новосибирском произошло тройное смертельное ДТП

Фото ГИБДД, коллаж Сиб.фм

В ночь на 5 ноября в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Один из водителей погиб.

На трассе Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области минувшей ночью произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей.

По предварительной информации, водитель пятитонника Hyundai в 00:50 двигался со стороны Новосибирска к Кемерово и на 52-м километре федеральной автодороги по касательной столкнулся с КамАЗом, который ехал во встречном направлении. Последний после этого влетел в находившийся за Hyundai грузовик Volvo.

«В результате ДТП погиб водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1986 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сотрудниками Госавтоинспекции было организовано реверсивное движение транспорта. В настоящее время движение восстановлено. По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Чановском районе. Вечером 30 октября легковая Mazda Premacy влетела в тягач марки MAN, её водитель скончался на месте.