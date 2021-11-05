Россияне получат по 10 и 13 тысяч от правительства в декабре 2021

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В декабре россиян с большой вероятностью ждут новые выплаты, считают экономисты. Такие прогнозы эксперты дают, отталкиваясь от одного из недавних заявлений главы Минфина РФ Антона Силуанова и запланированной на первый зимний месяц пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Министр финансов России Антон Силуанов 31 октября в Госдуме отметил, что пенсии пожилых россиян не успевают за ростом цен на товары, поэтому власти должны им помогать.

«Поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов, является одним из главных приоритетов государства», — подчеркнул он.

Эти слова главы Минфина многие экономисты истолковали как обещание новой единовременной выплаты пенсионерам в размере 10 000 рублей. Предполагается, что она будет произведена в декабре.

По мнению экономиста и эксперта в области финансовых коммуникаций Андрея Лободы, вероятность новой раздачи денег перед Новым годом крайне высока. Специалист допустил, что в преддверии праздника пожилым гражданам могут выплатить не 10 000 рублей, как было в сентябре, а 15 000.

Ещё один аргумент в пользу того, что выплата, скорее всего будет назначена, — большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Общение с журналистами запланировано на декабрь, как правило, оно сопровождается объявлениями о мерах финансовой поддержки.

Кроме того, в декабре российское правительство в рамках поддержки малого и среднего бизнеса продолжит выплачивать предпринимателям по 13 000 рублей, чтобы сгладить эффект от убытков из-за нерабочих дней.

Иными словами, власти просубсидируют малых и средних предпринимателей для выплаты зарплат сотрудникам. Каждый работник получит по одному минимальному размеру оплаты труда (сегодня МРОТ в России составляет 12 792 рубля). Таким образом, люди, работающие в компаниях малого и среднего бизнеса, получат до конца 2021 года около 13 тысяч рублей.

Подать заявление на выплату можно с 1 ноября. Деньги начнут распределять после 15 ноября и до конца декабря 2021 года, сообщает PRIMEPRESS.