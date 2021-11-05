Сбежавший из психбольницы Новосибирска преступник остаётся не найденным

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

4 ноября из психиатрической больницы в Новосибирске сбежал опасный преступник, 50-летний Артамонов Евгений Александрович. В стационаре на улице Владимировской он находился по решению суда.

В Новосибирске продолжаются поиски 50-летнего Евгения Артамонова, который 4 ноября сбежал из психиатрической больницы на улице Владимировской. В лечебнице мужчина находился по решению суда.

Как сообщают "Новосибирские новости", Артамонов был помещён в медицинское спецучреждение после событий 2015 года. Тогда он из винтовки выстрелил в окно кабинета следователя, ранив последнего. Полицейский выжил, а сам стрелок был помещен в психиатрическую больницу, где и находится до 4 ноября.

Подробности побега Артамонова из закрытого стационара не разглашаются. В официальном релизе ГУ МВД по Новосибирской области сообщается только, что он "самовольно покинул специализированное медицинское учреждение, где содержался в принудительном судебном порядке".

Главк МВД обратился к жителям сообщать любую информацию о возможном местонахождении Артамонова.

Во время побега был одет в синюю робу, коричневые ботинки и коричневую шапку.