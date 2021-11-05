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Сбежавший из психбольницы Новосибирска преступник остаётся не найденным

Фото Сбежавший из психбольницы Новосибирска преступник остаётся не найденным
Фото Сбежавший из психбольницы Новосибирска преступник остаётся не найденным

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

4 ноября из психиатрической больницы в Новосибирске сбежал опасный преступник, 50-летний Артамонов Евгений Александрович. В стационаре на улице Владимировской он находился по решению суда.

В Новосибирске продолжаются поиски 50-летнего Евгения Артамонова, который 4 ноября сбежал из психиатрической больницы на улице Владимировской. В лечебнице мужчина находился по решению суда.

Как сообщают "Новосибирские новости", Артамонов был помещён в медицинское спецучреждение после событий 2015 года. Тогда он из винтовки выстрелил в окно кабинета следователя, ранив последнего. Полицейский выжил, а сам стрелок был помещен в психиатрическую больницу, где и находится до 4 ноября.

Подробности побега Артамонова из закрытого стационара не разглашаются. В официальном релизе ГУ МВД по Новосибирской области сообщается только, что он "самовольно покинул специализированное медицинское учреждение, где содержался в принудительном судебном порядке".

Главк МВД обратился к жителям сообщать любую информацию о возможном местонахождении Артамонова.

Во время побега был одет в синюю робу, коричневые ботинки и коричневую шапку.

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383) 232-20-96 или 8-913-462-7987. Конфиденциальность гарантируется", — сообщили в полиции.

Напомним, в апреле 2021 года сообщалось, что забор психбольницы на улице Владимировской в Новосибирске рухнул на тротуар.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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