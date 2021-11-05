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Сильный метеорный поток Леониды увидят жители Новосибирска 6 ноября

Фото Сильный метеорный поток Леониды увидят жители Новосибирска 6 ноября
Фото Сильный метеорный поток Леониды увидят жители Новосибирска 6 ноября

Pixabay.com

Жители Новосибирска смогут наблюдать сильный метеорный поток Леониды с 6 ноября.

С 6 ноября в небе над Новосибирском можно будет наблюдать за метеорным потоком Леониды, сообщили в Большом новосибирском планетарии.

«Необычное астрономическое явление связано с ежегодным прохождением Земли через хвост кометы Темпеля-Туттля», – рассказал сотрудник планетария Олег Кашин.

Романтическое название – Леониды – поток получил от созвездия Льва, в котором находится его радиант.

Метеорный поток разной интенсивности можно будет наблюдать с 6 до 30 ноября. Однако максимальное количество метеоров ожидается в ночь с 16 на 17 ноября.

Наблюдать поток следует в предутренние часы, лучшие условия для наблюдения сложатся к 5:00 утра за городом.

Ранее Сиб.фм публиковал расписание самых сильных метеорных потоков в ноябре и декабре 2021 года в небе над Новосибирском.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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