Сильный метеорный поток Леониды увидят жители Новосибирска 6 ноября

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Жители Новосибирска смогут наблюдать сильный метеорный поток Леониды с 6 ноября.
С 6 ноября в небе над Новосибирском можно будет наблюдать за метеорным потоком Леониды, сообщили в Большом новосибирском планетарии.
«Необычное астрономическое явление связано с ежегодным прохождением Земли через хвост кометы Темпеля-Туттля», – рассказал сотрудник планетария Олег Кашин.
Романтическое название – Леониды – поток получил от созвездия Льва, в котором находится его радиант.
Метеорный поток разной интенсивности можно будет наблюдать с 6 до 30 ноября. Однако максимальное количество метеоров ожидается в ночь с 16 на 17 ноября.
Наблюдать поток следует в предутренние часы, лучшие условия для наблюдения сложатся к 5:00 утра за городом.
Ранее Сиб.фм публиковал расписание самых сильных метеорных потоков в ноябре и декабре 2021 года в небе над Новосибирском.
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