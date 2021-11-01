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Небесное шоу: самые сильные метеорные потоки в ноябре и декабре 2021 года – расписание звездопадов

Фото Небесное шоу: самые сильные метеорные потоки в ноябре и декабре 2021 года – расписание звездопадов
Фото Небесное шоу: самые сильные метеорные потоки в ноябре и декабре 2021 года – расписание звездопадов

Фото pixabay.com

Середина ноября и середина декабря 2021 года будет временем метеорных потоков. 17 ноября 2021 года максимума достигнет метеорный поток Леониды из созвездия Лев. А 14 декабря 2021 года с неба обрушится пик метеорного потока Геминиды со стороны Близнецов. Опытные астрономы советуют начинающим наблюдателям приложения для смартфонов, которые помогают ориентироваться в звёздном небе.

«Каждый метеорный поток в течение года привязан к какому-то созвездию и имеет его имя. Созвездие Лев – это поток Леониды. Максимум метеорного потока Леониды ждём 17 ноября 2021 года. По новосибирскому времени это будет 17:00, поэтому целесообразно наблюдение проводить в ночь на 17 ноября. Лучшие условия для видимости будут к утру, в восточной части неба», – рассказал Сиб.фм специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин. Наблюдениям способствует то, что созвездие Лев поднимается после часа ночи и восходит до самого утра.

Захватывающее зрелище «падающих звёзд» продолжится в середине декабря.

Метеорный поток Геминиды будет виден с 7 по 17 декабря 2021 года, а 14 декабря достигнет максимума. Это поток со стороны созвездия Близнецы.

Фото Небесное шоу: самые сильные метеорные потоки в ноябре и декабре 2021 года – расписание звездопадов 2

«В Новосибирске для наблюдения оптимальное время –

в ночь с 14 на 15 декабря ближе к 4 часам, Близнецы будут высоко в южной части неба и метеорный поток должен быть хорошо виден»,

– рекомендует Олег Кашин.

Для изучения звёздного неба сейчас появилось множество удобных приложений для смартфона. Привязка по географической широте и долготе позволяет направить смартфон на небо и видеть на экране названия созвездий и их место на звёздном небе.

Напомним, что 4 декабря 2021 года произойдёт ближайшее полное солнечное затмение. Но его нельзя будет наблюдать на территории России. Затмение будет видно в Антарктиде и в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Какого числа в 2022 году произойдёт очень зрелищное затмение Солнца: в Новосибирске Луна закроет светило на 70 % и в предзакатном небе появится Венера – читайте в материале Сиб.фм.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

астрономия
метеоритный дождь
новосибирский планетарий
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