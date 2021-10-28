Будет светло от звёзд: график метеорных потоков до конца 2021 года – такое нельзя пропустить

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Метеорный поток Леониды достигнет максимума 17 ноября, а 14 декабря 2021 года с неба обрушится пик метеорного потока Геминиды. Захватывающие подробности астрономических явлений рассказал Сиб.фм специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин. Наблюдателям пригодятся приложения для смартфонов, которые помогают ориентироваться в звёздном небе.

«Максимум метеорного потока Леониды ждём 17 ноября 2021 года. По новосибирскому времени это будет 17:00, поэтому целесообразно наблюдение проводить в ночь на 17 ноября.

Каждый метеорный поток в течение года привязан к какому-то созвездию и имеет его имя. В данном случае созвездие Лев – это поток Леониды.

Созвездие Лев поднимается после часа ночи и восходит до самого утра. Лучшие условия для видимости будут к утру, в восточной части неба», – рассказал специалист БНП Олег Кашин.

Метеорный поток Геминиды из созвездия Близнецы будет виден с 7 по 17 декабря 2021 года, а 14 декабря достигнет максимума. В Новосибирске для наблюдения оптимальное время – в ночь с 14 на 15 декабря, ближе к 4 часам. Близнецы будут высоко в южной части неба, метеорный поток должен быть хорошо виден.

«Чтобы находить созвездия, нужно иметь некоторое представление о звёздном небе. Для этого мы советуем скачать на мобильные устройства экспресс-карты, астрономические гаджеты (например, StarWalk или «Виртуальный планетарий»), которые демонстрируют звёздное небо в прямом эфире. Направляешь свой смартфон на небо, там привязка по географической широте и долготе, и с того места, где вы находитесь, смартфон показывает на экране названия созвездий по всему звёздному небу», – рекомендует Олег Кашин.

Напомним, что 4 декабря 2021 года произойдёт ближайшее полное солнечное затмение. Но его нельзя будет наблюдать на территории России. Затмение будет видно в Антарктиде и в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Какого числа в 2022 году произойдёт очень зрелищное затмение Солнца: в Новосибирске Луна закроет светило на 70 % и в предзакатном небе появится Венера – читайте в материале Сиб.фм.