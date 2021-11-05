Слепой котик Тоша стал новым претендентом на звание «Главного питомца Новосибирска»

Фото Сиб.фм

В финале четвертой недели был определен еще один победитель. В состязание за звание главного питомца Новосибирска вступает кот по кличке Тоша. Когда-то он жил в подвале дома и был подобран на улице, а сейчас счастливо живет в своей уютной квартире. Пусть Тоше сопутствует удача, ведь он достоин нашей любви и заботы!

На Сиб.фм продолжается приём заявок на фотоконкурс «Главный питомец Новосибирска». Зарегистрировать своего домашнего любимца можно на сайте sib.fm/promo_bestfriend до 24 декабря 2021 года. Очаровательный победитель недели выходит в финал, а его хозяин получает приз от партнёра недели. Подавайте заявки и не забывайте голосовать за братьев наших меньших.

Главный питомец Новосибирска будет выбран по итогам финального голосования под Новый год, 31 декабря 2021 года. Самый харизматичный домашний любимец по мнению горожан получит всеобщую славу, почёт, уважение и суперприз – сертификат на 30 000 руб. в зоомагазин.

Напомним, что ранее мы подвели итоги конкурсов «Главный котик Новосибирска – 2021» и «‎Главный пёсик Новосибирска – 2021».