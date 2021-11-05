Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Слепой котик Тоша стал новым претендентом на звание «Главного питомца Новосибирска»

Фото Слепой котик Тоша стал новым претендентом на звание «Главного питомца Новосибирска»
Фото Слепой котик Тоша стал новым претендентом на звание «Главного питомца Новосибирска»

Фото Сиб.фм

В финале четвертой недели был определен еще один победитель. В состязание за звание главного питомца Новосибирска вступает кот по кличке Тоша. Когда-то он жил в подвале дома и был подобран на улице, а сейчас счастливо живет в своей уютной квартире. Пусть Тоше сопутствует удача, ведь он достоин нашей любви и заботы!

На Сиб.фм продолжается приём заявок на фотоконкурс «Главный питомец Новосибирска». Зарегистрировать своего домашнего любимца можно на сайте sib.fm/promo_bestfriend до 24 декабря 2021 года. Очаровательный победитель недели выходит в финал, а его хозяин получает приз от партнёра недели. Подавайте заявки и не забывайте голосовать за братьев наших меньших.

Главный питомец Новосибирска будет выбран по итогам финального голосования под Новый год, 31 декабря 2021 года. Самый харизматичный домашний любимец по мнению горожан получит всеобщую славу, почёт, уважение и суперприз – сертификат на 30 000 руб. в зоомагазин.

Напомним, что ранее мы подвели итоги конкурсов «Главный котик Новосибирска – 2021» и «‎Главный пёсик Новосибирска – 2021».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Белоногова
журналист

2

Теги

конкурсы
ГлавныйПитомец
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

83041
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
28161
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
14002
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
12227
Россияне получат по 15600 рублей от государства в ноябре и декабре 2021 года
9723
В Новосибирске дорожники игнорируют замечания властей и кладут асфальт в мокрый снег
9621
В Новосибирске в первый нерабочий день зафиксированы пробки в 8 баллов
9159
В Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу