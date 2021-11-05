Владельца новосибирского крематория Якушина отправили под домашний арест за взятку в 1,5 миллиона рублей

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Полиция задержала новосибирского бизнесмена, основателя и владельца самого необычного крематория страны Сергея Якушина.

Сибирского бизнесмена нашли в Санкт-Петербурге. Суд отправил владельца новосибирского крематория под домашний арест, сообщила пресс-служба МВД.

«Предприниматель стал фигурантом уголовного дела о даче взятки», – рассказали в ведомстве.

Владелец крематория «Похоронный дом Некрополь» скрывался от следствия с 2020 года. В ноябре его задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Новосибирск. Суд отправил предпринимателя под домашний арест на время расследования уголовного дела о даче взятки.

68-летнего бизнесмена обвиняют в том, что в период с 2011 по 2019 гг. он передавал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением больницы. За деньги завотделением рекомендовал родственникам умерших пациентов городской больницы №1 организовывать похороны в фирмах Якушина. Патологоанатом свою вину уже признал, его оштрафовали на четыре с половиной миллиона рублей.

Самому Якушину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 29-летнего мужчины на кладбище.