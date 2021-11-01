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В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 29-летнего мужчины на кладбище

Фото В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 29-летнего мужчины на кладбище
Фото В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 29-летнего мужчины на кладбище

Скриншот из видео СУ СК России по Новосибирской области

Следователи ходатайствовали о заключении обвиняемого под стражу на период расследования уголовного дела. Мужчину обвиняют в убийстве своего подчиненного на кладбище 29 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Преступление было совершено 29 октября. 56-летний исполнительный директор автопарка заманил своего подчиненного на кладбище, избил лопатой и задушил. Его задержали на месте преступления, когда он вернулся туда, чтобы перепрятать тело жертвы.

Свою вину обвиняемый признал частично.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сейчас следствие назначило ряд судебных экспертиз, расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее стали известны подробности убийства 29-летнего мужчины его начальником на кладбище в Новосибирске.

Сиб.фм писал о ходе расследования дела. По сведениями правоохранительных органов, на след пропавшего мужчины вышла служебная собака, а установить подозреваемого удалось благодаря его телефонному звонку жертве.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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