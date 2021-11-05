Ученые доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга

Pixabay.com

Исследователи выяснили, что коронавирус не воздействует на клетки мозга и не поражает их.

Ученые из Германии и Бельгии провели исследование, результатом которого стал неожиданный вывод. Оказывается, COVID-19 не поражает мозг человека. Свои выводы эксперты опубликовали в научных изданиях.

«Вирус, вызывающий COVID-19, не может воздействовать на клетки человеческого мозга», – заявили исследователи.

Они изучили один из основных симптомов болезни – потерю обоняния, и доказали, что коронавирус не воздействует на нейроны слизистой обонятельной оболочки. Исследователи выяснили, что вирус не поражает сенсорные нейроны.

Это означает, что после выздоровления у человека может полностью восстановиться обоняние. Поддерживающие клетки, которые поражает коронавирус, способны регенерироваться, в отличие от нейронов, восстановить которые невозможно.

Однако журнал, опубликовавший результаты исследования, отдельно оговаривает тот факт, что эксперты не изучали другие проявления COVID-19, такие, как хроническая усталость и туман в голове, сообщает РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, что ученые заявили о снижении эффективности вакцин от коронавируса в 2 раза.