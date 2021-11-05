Ученые заявили о снижении эффективности вакцин от коронавируса в 2 раза

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Американские исследователи выявили снижение эффективности вакцин от COVID-19 в два раза.

Ученые заявили о резком снижении эффективности вакцинации от коронавируса. Соответствующие исследования опубликовало авторитетное научное издание Science.

«С февраля по октябрь 2021 года эффективность вакцин против коронавируса упала практически вдвое. Теперь вместо 87,9 % она составляет всего 48,1 %», – заявили ученые.

Самой неэффективной по результатам исследований американских ученых оказалась вакцина Janssen, ее эффективность снизилась до 13,1 %. Показатели PfizerBioNTech упали до 43,3 %, а вакцины Moderna – до 58 %, сообщает издание «Ura.ru».

Ранее Сиб.фм писал о последствиях вакцинации «Спутником Лайт». Жители Новосибирска рассказали о самочувствии после ревакцинации. По словам сибиряков, после третьей прививки они чувствовали сильную слабость, у них поднималась температура.