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В Новосибирске неизвестные грабители напали на женщину в подъезде

Фото В Новосибирске неизвестные грабители напали на женщину в подъезде
Фото В Новосибирске неизвестные грабители напали на женщину в подъезде

ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирская полиция ищет двоих неизвестных, которые 2 ноября напали на женщину в подъезде многоквартирного дома и ограбили ее.

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчин, напавших на женщину в подъезде жилого многоквартирного дома, сообщили в региональном полицейском главке.

Вечером 2 ноября в подъезде многоквартирного дома на улице Кошурникова двое неизвестных мужчин напали на женщину. Они применили к ней физическую силу и отобрали сумку с личными вещами и деньгами.

Потерпевшая обратилась в полицию и опознала нападавших. На них завели уголовное дело, мужчин обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». УМВД России по Новосибирской области объявило подозреваемых в розыск.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ищут пропавшую четыре недели назад девушку.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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