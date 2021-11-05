В Новосибирске неизвестные грабители напали на женщину в подъезде

ГУ МВД по Новосибирской области
Новосибирская полиция ищет двоих неизвестных, которые 2 ноября напали на женщину в подъезде многоквартирного дома и ограбили ее.
В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчин, напавших на женщину в подъезде жилого многоквартирного дома, сообщили в региональном полицейском главке.
Вечером 2 ноября в подъезде многоквартирного дома на улице Кошурникова двое неизвестных мужчин напали на женщину. Они применили к ней физическую силу и отобрали сумку с личными вещами и деньгами.
Потерпевшая обратилась в полицию и опознала нападавших. На них завели уголовное дело, мужчин обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». УМВД России по Новосибирской области объявило подозреваемых в розыск.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ищут пропавшую четыре недели назад девушку.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают