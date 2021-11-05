Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске резко выросло количество тяжёлых больных COVID-19 в реанимациях

Фото В Новосибирске резко выросло количество тяжёлых больных COVID-19 в реанимациях
Фото В Новосибирске резко выросло количество тяжёлых больных COVID-19 в реанимациях

Фото Густаво Зырянова

По последним данным, в реанимационных отделениях Новосибирской области находятся 343 больных коронавирусом — это рекордный показатель за последние два месяца.

В Новосибирской области стремительно растёт не только число заражённых коронавирусом, но и тех, кто переносит инфекцию в тяжёлой форме, свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

По последней информации, в отделениях реанимации с диагнозом COVID-19 находятся 343 пациента, из которых 57 на ИВЛ. Для сравнения: днём ранее сообщалось о 332 больных в отделениях интенсивной терапии и 51 человеке на ИВЛ. А 29 октября, например, вовсе было 279 и 40 пациентов соответственно.

По словам медиков, в реанимации попадают в основном пожилые, непривитые пациенты и лица с хроническими заболеваниями. В среднем на интенсивной терапии больные находятся 15-20 дней.

Напомним, что вакцинация защищает от тяжёлой формы COVID-19 и снижает вероятность заражения. Найти актуальный список прививочных пунктов с графиком работы и телефонами в Новосибирске можно на сайте мэрии.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
реанимация
коронавирус
больные
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

82671
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
27913
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
13836
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
12033
Россияне получат по 15600 рублей от государства в ноябре и декабре 2021 года
9671
В Новосибирске дорожники игнорируют замечания властей и кладут асфальт в мокрый снег
9572
В Новосибирске в первый нерабочий день зафиксированы пробки в 8 баллов
9094
В Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу