В Новосибирске резко выросло количество тяжёлых больных COVID-19 в реанимациях

Фото Густаво Зырянова

По последним данным, в реанимационных отделениях Новосибирской области находятся 343 больных коронавирусом — это рекордный показатель за последние два месяца.

В Новосибирской области стремительно растёт не только число заражённых коронавирусом, но и тех, кто переносит инфекцию в тяжёлой форме, свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

По последней информации, в отделениях реанимации с диагнозом COVID-19 находятся 343 пациента, из которых 57 на ИВЛ. Для сравнения: днём ранее сообщалось о 332 больных в отделениях интенсивной терапии и 51 человеке на ИВЛ. А 29 октября, например, вовсе было 279 и 40 пациентов соответственно.

По словам медиков, в реанимации попадают в основном пожилые, непривитые пациенты и лица с хроническими заболеваниями. В среднем на интенсивной терапии больные находятся 15-20 дней.

Напомним, что вакцинация защищает от тяжёлой формы COVID-19 и снижает вероятность заражения. Найти актуальный список прививочных пунктов с графиком работы и телефонами в Новосибирске можно на сайте мэрии.