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Жители Новосибирска пожаловались на неубранный снег и лёд в Дзержинском районе

Фото Жители Новосибирска пожаловались на неубранный снег и лёд в Дзержинском районе
Фото Жители Новосибирска пожаловались на неубранный снег и лёд в Дзержинском районе

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске начались обильные снегопады, и жители заметили, что ликвидировать последствия успевают не везде. Одна из претензий возникла к адресу проспект Дзержинского, 14/3.

Жительница Новосибирска Мария Л. оставила в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» жалобу по поводу уборки улиц. Женщина обратила внимание на заваленную снегом лестницу по адресу проспект Дзержинского, 14/3, которая ведёт ко входам в крупный банк и популярный интернет-магазин.

«Лестница завалена снегом на три четверти, кое-как очищен узкий участок шириной около метра, ни о каком пандусе речи нет. Наверху тоже лёд, которым покрыт даже резиновый коврик перед входом. Следов песка или реагентов не наблюдается», — написала она в соцсети.

Фото Жители Новосибирска пожаловались на неубранный снег и лёд в Дзержинском районе 2Сибирячка отметила, что вплоть до 3 ноября банк работал в обычном режиме, а магазин вовсе не закрывался. Это значит, что там должны были позаботиться об удобстве клиентов и расчистить путь, предположила она.

В конце поста горожанка задалась вопросом, почему лестницу очистили настолько недобросовестно.

Напомним, что из-за гололёда уже получили травмы десятки новосибирцев. Заместитель главного врача Городской клинической поликлиники № 1 Анастасия Шуркевич рассказала, какими последствиями оборачиваются падения чаще всего и как себя обезопасить.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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снег
Новосибирск
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