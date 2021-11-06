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общество

35-летний мужчина и ещё 14 пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области

Фото 35-летний мужчина и ещё 14 пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области
Фото 35-летний мужчина и ещё 14 пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На утро 6 ноября в Новосибирской области скончались 15 человек с COVID-19, среди них был 35-летний мужчина и 91-летняя женщина.

В Новосибирской области очередной рекорд по суточной заболеваемости – на утро 6 ноября положительный тест на коронавирус получили 390 человек. Общее число заболевших в регионе – 73 177, включая 7 207 случаев у детей. Об этом сообщает оперативный штаб.

При этом темпы выздоровления в области практически в четыре раза меньше. Так, за сутки поправились от коронавируса всего 98 человек. Общее число выздоровевших за весь период пандемии составляет 54 611 пациентов.

Сообщается ещё о 15 случаях смертельного исхода из-за коронавируса. Так, скончались ещё 12 мужчин, которым было: 35 лет, 45 лет, 48 лет, 62 лет, 62 лет, 64 лет, 64 лет, 66 лет, 68 лет, 81 года, 83 года и 84 лет. Также умерли ещё 3 женщины пенсионного возраста: 64 лет, 69 лет и 91 года. За весь период пандемии COVID-19 в регионе умерли 3 461 человек.

Всё больше пациентов с коронавирусом госпитализируют в инфекционные стационары, на данный момент в них находятся 3 654 пациентов, включая 60 несовершеннолетних. Среди них в реанимацию перевели 318 человек в тяжёлом состоянии. Ещё 49 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Количество сделанных тестов на коронавирус в Новосибирской области: 2 781 674.

Число обращений пациентов с симптомами ОРВИ за сутки: 1 451.

Напомним, ранее жителей Новосибирска предупредили о появлении опасного штамма коронавируса.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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