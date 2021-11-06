В Новосибирске пенсионерка попала в больницу после избиений сына

В Новосибирске после выхода из тюрьмы мужчина вернулся домой к матери и превратил её жизнь в ад: сын избивал мать, морил голодом и выбросил все вещи на улицу.

Пожилая женщина попала в горбольницу Новосибирска после издевательств сына, который недавно вышел из тюрьмы. Он избивал мать и морил её голодом, рассказали очевидцы в паблике «Типичный Октябрьский».

Как сообщают соседи, мужчина недавно вышел из тюрьмы и вернулся в квартиру матери в Октябрьском районе на улице Грибоедова. Он избивал свою мать и морил её голодом. В итоге женщину госпитализировали в горбольницу с отёком мозга и множественными гематомами на лице.

Позже выяснилось, что пенсионерка стояла на учёте соцзащиты, однако сын практически не заботился о ней. Кроме того, мужчина выбросил из квартиры все вещи матери, клал её на клеёнку и не покупал домой продукты, пишет КП-Новосибирск.

Сейчас о произошедшем узнали родственники бабушки, которые живут в Германии. После выписки из больницы, пенсионерку оформят в Дом ветеранов. По их словах, теперь ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее в Новосибирске толпа подростков избила 12-летних учащихся кадетского корпуса на станции метро «Золотая Нива». Известно, что все обидчики были со смуглой кожей. Предположительно, они избили кадетов, перепутав их форму с полицейской.