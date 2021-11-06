Правительство Новосибирской области закупило планшеты по 51 тысяче рублей для медиков

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В Новосибирской области для медиков правительство закупило новые планшеты от российского производителя по 51 тысяче рублей за штуку.

В Новосибирской области правительство объявило конкурс на покупку 46 планшетных компьютеров Aquarius от российского производителя. Один такой планшет стоит 51,3 тысячи рублей, общая стоимость оборудования составит 2,35 млн рублей. Аукцион был опубликован на сайте госзакупок.

Конкурс на закупку объявило министерство цифрового развития и связи области. Деньги были выделены из резервного фонда. Аукцион был проведён в формате «у единого поставщика», так как в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса.

Компьютерные планшеты предназначаются врачам, которые наблюдают на дому заболевших коронавирусом. С их помощью медики смогут оперативно заносить информацию о пациентах в Медицинскую информационную систему региона.

Согласно документам, минцифры прибрели 48 планшетов российской фирмы Aquarius Сmр NS220. У этих компьютеров 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти. В стоимость также входит чехол и антивирус. Стоимость каждого составляет 51,3 тысячи рублей, их доставят в городскую поликлинику №2 до 20 декабря 2021 года.

Как пишут местные СМИ, аналогами Aquarius являются Huawei и Lenovo, которые стоят в несколько раз дешевле – 13-15 тысяч рублей.

Напомним, в Новосибирске объявили аукцион на ремонт метромоста через Обь за 350 млн рублей.